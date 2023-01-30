Фундамент ледовой арены в Нижнем Новгороде залит на 50%. Губернатор ответил болельщику на вопрос о строительстве
Губернатор ответил болельщику на вопрос о строительстве ледовой арены в Нижнем Новгороде.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил «Торпедо» с победой над минским «Динамо» (3:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ в соцсети.
После этого ему был задан вопрос о ходе строительства хоккейной арены.
Никитин ответил, что стройка объекта лично для него является крайне важным объектом. По словам губернатора, работы идут в соответствии с графиком.
В настоящее время выполняется заливка фундаментной плиты. В середине января она была выполнена на 30%, сейчас работы завершены уже на 50%.
Строительство ледовой арены ведется в рамках концессионного соглашения. Проект одобрили на федеральном уровне.
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