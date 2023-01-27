У «Сент-Луиса» 3 поражения подряд – от «Чикаго», «Баффало» и «Аризоны». Разница шайб – 6:15

У « » 3 поражения подряд – от « », « » и «Аризоны».

Сегодня команда была разгромлена «Койотис» (0:5) в регулярном чемпионате . До этого были поражения от «Сэйбрс» и «Блэкхокс» (по 3:5).

«Против этих трех команд – при всем уважении ко всем соперникам – мы должны были сыграть лучше и набрать очки. Сейчас мы снова закапываем себя в яму», – сказал форвард «блюзменов» .

Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 49 очков в 49 играх и находится вне зоны плей-офф.