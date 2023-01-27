У «Сент-Луиса» 3 поражения подряд – от «Чикаго», «Баффало» и «Аризоны». Разница шайб – 6:15

Теги Баффало Сент-Луис Чикаго Аризона НХЛ Крэйг Беруби Брэйден Шенн Хоккей

У «Сент-Луиса» 3 поражения подряд – от «Чикаго», «Баффало» и «Аризоны».

Сегодня команда была разгромлена «Койотис» (0:5) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого были поражения от «Сэйбрс» и «Блэкхокс» (по 3:5). 

«Против этих трех команд – при всем уважении ко всем соперникам – мы должны были сыграть лучше и набрать очки. Сейчас мы снова закапываем себя в яму», – сказал форвард «блюзменов» Брэйден Шенн

Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 49 очков в 49 играх и находится вне зоны плей-офф.

7 комментариев

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Болельщик МГ
За то стабильно
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cnfc
Писал неоднократно- проблема внутри клуба. Менеджмент контрактами с игроками привел к дисбалансу в составе. Дав по 8 млн томасу и кайру предполагали в их лице новых лидеров клуба.Что они станут локомотивом клуба, Но обаи играют...гм... практически как и раньше. Зависть она и в африке зависть. И таскать пианино за них не каждый хочет. Сшить состав в такой ситуации крайне сложно.
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Марсель Объелся
Это же НХЛ, не удивлюсь если вслед за этим они победят Бостон, Каролину и Торонто
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Zomourning33
Ответ curdboy
Всё-таки, что-то с Луисом происходит... В раздевалке, похоже, не очень здровая атмосфера
Что-то происходит, а именно травмы лидеров. То Тарасенко и О’Райлли не играли, теперь Бучневич в списке травмированных сменил Танка. Колорадо тоже провалились в таблице на время травм лидеров. Хотя у Блюз была серия из поражений на старте сезоне, что затруднило им дальнейшую борьбу за ПО.
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Zomourning33
Так у Чикаго на ровне с Колорадо лучший рекорд в дивизионе за последние 10 матчей, а именно 7-3-0 (3-й результат в конференции). Баффало тоже на ходу и на стрике из 5 побед.
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Kel.Tu
очень не хотят попасть в ПО)
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curdboy
Всё-таки, что-то с Луисом происходит... В раздевалке, похоже, не очень здровая атмосфера
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