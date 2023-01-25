«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в сезоне. У команды 38 побед в 47 играх

« » быстрее всех в истории набрал 80 очков в сезоне.

Сегодня «Брюинс» обыграли «Монреаль» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата.

У команды под руководством стало 80 очков в 47 играх при 38 победах.

Ранее лучшим результатом в истории лиги владели « » (80 очков в 49 играх, сезон-1943/44) и « » (80 очков в 49 играх, сезон-1979/80).

«Канадиенс» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли, «Флайерс» дошли до финала, в котором уступили «Айлендерс».