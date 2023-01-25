«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в сезоне. У команды 38 побед в 47 играх
«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в сезоне.
Сегодня «Брюинс» обыграли «Монреаль» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата.
У команды под руководством Джима Монтгомери стало 80 очков в 47 играх при 38 победах.
Ранее лучшим результатом в истории лиги владели «Монреаль» (80 очков в 49 играх, сезон-1943/44) и «Филадельфия» (80 очков в 49 играх, сезон-1979/80).
«Канадиенс» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли, «Флайерс» дошли до финала, в котором уступили «Айлендерс».
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