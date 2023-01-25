«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в сезоне. У команды 38 побед в 47 играх

Теги Филадельфия Монреаль Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в сезоне.

Сегодня «Брюинс» обыграли «Монреаль» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата. 

У команды под руководством Джима Монтгомери стало 80 очков в 47 играх при 38 победах. 

Ранее лучшим результатом в истории лиги владели «Монреаль» (80 очков в 49 играх, сезон-1943/44) и «Филадельфия» (80 очков в 49 играх, сезон-1979/80). 

«Канадиенс» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли, «Флайерс» дошли до финала, в котором уступили «Айлендерс». 

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Ответ LeicesterCity
Крутой рекорд, но тут только знают про всякие рекорды Овечкина)))
В смысле? Вот же узнали про рекорд Бостона. Чем вы недовольны? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnTikVar
Если "убьют" рекорд Хабс по общему количеству очков за регулярку, то будем совсем сильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy Pugach
Ответ Zomourning33
Ну и где адепты ожидания такой игры от Бостона? Рекорд лиги этот тоже ожидали перед сезоном?
ты снова здесь) никто не ожидал рекорда лиги, все шокированы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy Pugach
Ответ Кино Музыка
Главный фаворит КС, что бы ни говорили. Как писал раньше, слишком сильны в защите
Фавориты на востоке это Каролина и Тампа. Бостон идет на ступеньку ниже
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Павлов
Ответ memphis
Не обращайте внимания. У этого человека в голове какая-то своя НХЛ, которую никто другой не видит)
И не только НХЛ. У Вардана своё специфическое видение мира в целом. Обычно люди с похожим взглядом на окружающий мир находятся в жёлтых домах, правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Safkzn
отлетят в первом же раунде
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LeicesterCity
Крутой рекорд, но тут только знают про всякие рекорды Овечкина)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ shadowsanta
Почему? Мишки опытная, сбалансированная, динамичная команда и к тому же обладает лютой глубиной состава. Вратарь в порядке, спецбригады тоже. Так в чем тогда проблема?
Я бы сказал не вратарь, а вратари.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ну и где адепты ожидания такой игры от Бостона? Рекорд лиги этот тоже ожидали перед сезоном?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
memphis
Ответ shadowsanta
Почему? Мишки опытная, сбалансированная, динамичная команда и к тому же обладает лютой глубиной состава. Вратарь в порядке, спецбригады тоже. Так в чем тогда проблема?
Не обращайте внимания. У этого человека в голове какая-то своя НХЛ, которую никто другой не видит)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Ответ AnTikVar
Одна команда из ориджинал сикс поехала в гости к другой команде из ориджинал сикс обыграла ее и отобрала историческмй рекорд. Бостон должен быть очень доволен, а фанаты тем более)
Прям как Мирослав Клозе в 2014 на глазах бразильской публики превзошел их кумира
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Вот колхоз, никакой конкуренции! Хотя, постойте...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazymaks
Ответ curdboy
Просто какая-то машина... Кто ж их остановит?
кто ж, Тампа как всегда, Вася потащит))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Крутой рекорд
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
upuckuH
Чехи тащат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shadowsanta
Ответ Direct free kick
Плохи дела НХЛ, когда её лучшая команда прямо сейчас это Бостон
Почему? Мишки опытная, сбалансированная, динамичная команда и к тому же обладает лютой глубиной состава. Вратарь в порядке, спецбригады тоже. Так в чем тогда проблема?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VintDV
Еще 20 очков и можно готовиться у плей-офф:)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Главный фаворит КС, что бы ни говорили. Как писал раньше, слишком сильны в защите
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnTikVar
Одна команда из ориджинал сикс поехала в гости к другой команде из ориджинал сикс обыграла ее и отобрала историческмй рекорд. Бостон должен быть очень доволен, а фанаты тем более)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krupin82
В ПО посмотрим как сложится.Но сейчас конечно-просто монстры и рекорд за всю историю-это мегакруто!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Комментарий скрыт
+6
-21
-15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stop-D
Ответ curdboy
Просто какая-то машина... Кто ж их остановит?
Каламбус
+62
-4
+58
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
smiakishev
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
Просто какая-то машина... Кто ж их остановит?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий