Блогер Ида Галич появилась на горнолыжном курорте в форме «Северстали»: «Смотрится суперстильно во время катания!»

Теги Северсталь видео КХЛ игровая форма стиль Хоккей

Ида Галич в форме «Северстали» покаталась на сноуборде.

Блогер и телеведущая опубликовала видео, на котором она появилась на горнолыжном курорте в джерси хоккейного клуба из Череповца.

Одна из подписчиц поинтересовалась, откуда у Галич этот свитер и что ее связывает с командой.

«Кстати, многие интересуются. Джерси «Северсталь», мол, откуда? Никакой магии, мне подарил ее мой близкий человек. Смотрится суперстильно во время катания! Я теперь официально их собираю. Не хоккеистов, а именно джерси!» – ответила Галич.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filimon4ik
Ответ Garrincha_the best
А кто это? Если бы не уточнила про предмет коллекции, то и вопроса бы про него не возникло😁
А зачем писать такой нелепый комментарий, когда можно написать в Гугл и получить ответ? Типа плюсиков словить?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
виктор авдиевский
Одела спортивную шмотку - это реклама. Сколько "спортс" заработал ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Новость просто обалдеть - не встать. Кому какое дело, в чём катается ни кому не известная матрёна?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
Ответ The_Enot
А вот мой комент с таким же вопросом удалили, видимо кто то продвигает данную блогершу.
Жду того же... или не удалят, чтобы не палиться🤔😁
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The_Enot
Ответ Garrincha_the best
А кто это? Если бы не уточнила про предмет коллекции, то и вопроса бы про него не возникло😁
А вот мой комент с таким же вопросом удалили, видимо кто то продвигает данную блогершу.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
А кто это? Если бы не уточнила про предмет коллекции, то и вопроса бы про него не возникло😁
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий