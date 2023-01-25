Блогер Ида Галич появилась на горнолыжном курорте в форме «Северстали»: «Смотрится суперстильно во время катания!»

Ида Галич в форме « » покаталась на сноуборде.

Блогер и телеведущая опубликовала видео, на котором она появилась на горнолыжном курорте в джерси хоккейного клуба из Череповца.

Одна из подписчиц поинтересовалась, откуда у Галич этот свитер и что ее связывает с командой.

«Кстати, многие интересуются. Джерси «Северсталь», мол, откуда? Никакой магии, мне подарил ее мой близкий человек. Смотрится суперстильно во время катания! Я теперь официально их собираю. Не хоккеистов, а именно джерси!» – ответила Галич.