«Сан-Хосе» отправил Кныжова в АХЛ набирать форму. Защитник не провел ни одного матча с мая 2021 года из-за травм

« » отправил в набирать форму, он не играет с мая 2021 года.

24-летний россиянин не играл в текущем сезоне, так как восстанавливался после операции на ахилловом сухожилии.

Ранее из-за травм и операций он полностью пропустил сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Кныжов провел все 56 матчей регулярного чемпионата за «Шаркс» и набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 9», 39 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:44.

В текущем сезоне у него действует однолетний односторонний контракт на 850 тысяч долларов. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом.