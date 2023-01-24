«Сан-Хосе» отправил Кныжова в АХЛ набирать форму. Защитник не провел ни одного матча с мая 2021 года из-за травм
«Сан-Хосе» отправил Николая Кныжова в АХЛ набирать форму, он не играет с мая 2021 года.
24-летний россиянин не играл в текущем сезоне, так как восстанавливался после операции на ахилловом сухожилии.
Ранее из-за травм и операций он полностью пропустил сезон-2021/22.
В сезоне-2020/21 Кныжов провел все 56 матчей регулярного чемпионата за «Шаркс» и набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 9», 39 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:44.
В текущем сезоне у него действует однолетний односторонний контракт на 850 тысяч долларов. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом.
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