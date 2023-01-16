Федоров об обменах ЦСКА перед дедлайном: «На рынке есть дефицит качественных игроков. Мы получили то, что просили»

высказался об усилении перед дедлайном.

Клуб выменял у « » защитника и форварда . В омский клуб перешли защитники Богдан Киселевич и Дмитрий Алексеев.

– Насколько вы удовлетворены новичками? Получили ли тех, кого планировали?

– Конечно же, мы довольны. Это положительный фактор для нас. Можно сказать, игра покажет, есть определенные нюансы, над которыми мы работаем все вместе. Трансферное окно удалось. Я считаю, с приходом новых ребят, мы получили хороших, здоровых игроков с определенным уровнем мастерства. Желаю ребятам, чтобы они как можно скорее адаптировались, и поняли определённые требования и влились в команду.

– Были ли пожелания по игрокам, которых не удалось взять?

– В нашем случае, мы ориентированы на нашу команду, общались со всеми представителями нашего клуба, кто относится к селекционной работе, с начала тренировочного лагеря. Определенное желание высказывали, но не только ЦСКА работает на селекционном рынке, и есть некий дефицит качественных игроков.

Но то, что мы просили взять ребят с характером, это не новость. Нам важно, чтобы наши игроки были с волей, с характером и, конечно, чтобы понимали, что ЦСКА – особенный клуб, мы тренируемся и играем только на победу. К этому можно добавить много слов о нашем любимом родном клубе, но то, что мы просили, мы получили.

Все ребята волевые, с характером, со здоровьем. И, самое главное, мне кажется, они вливаются в команду с каждым днем и им становится понятнее куда мы движемся и как хотим играть. И коллектив их очень хорошо принял, – сказал главный тренер армейцев.