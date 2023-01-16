Федоров об обменах ЦСКА перед дедлайном: «На рынке есть дефицит качественных игроков. Мы получили то, что просили»

Теги Авангард ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Владимир Брюквин Кристиан Ярош Хоккей

Сергей Федоров высказался об усилении ЦСКА перед дедлайном. 

Клуб выменял у «Авангарда» защитника Кристиана Яроша и форварда Владимира Брюквина. В омский клуб перешли защитники Богдан Киселевич и Дмитрий Алексеев. 

– Насколько вы удовлетворены новичками? Получили ли тех, кого планировали? 

– Конечно же, мы довольны. Это положительный фактор для нас. Можно сказать, игра покажет, есть определенные нюансы, над которыми мы работаем все вместе. Трансферное окно удалось. Я считаю, с приходом новых ребят, мы получили хороших, здоровых игроков с определенным уровнем мастерства. Желаю ребятам, чтобы они как можно скорее адаптировались, и поняли определённые требования и влились в команду. 

– Были ли пожелания по игрокам, которых не удалось взять?

– В нашем случае, мы ориентированы на нашу команду, общались со всеми представителями нашего клуба, кто относится к селекционной работе, с начала тренировочного лагеря. Определенное желание высказывали, но не только ЦСКА работает на селекционном рынке, и есть некий дефицит качественных игроков.

Но то, что мы просили взять ребят с характером, это не новость. Нам важно, чтобы наши игроки были с  волей, с характером и, конечно, чтобы понимали, что ЦСКА – особенный клуб, мы тренируемся и играем только на победу. К этому можно добавить много слов о нашем любимом родном клубе, но то, что мы просили, мы получили.

Все ребята волевые, с характером, со здоровьем. И, самое главное, мне кажется, они вливаются в команду с каждым днем и им становится понятнее куда мы движемся и как хотим играть. И коллектив их очень хорошо принял, – сказал главный тренер армейцев. 

1 комментарий

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WW77
А где хороший вратарь?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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