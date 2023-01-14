Макдэвид набрал 80-е очко в 44-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96

набрал 80-е очко в 44-й игре сезона – лучший результат в НХЛ за 27 лет.

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:1). У него 82 (37+45) очка в 44 играх.

Макдэвид достиг отметки 80 очков быстрее всех за последние 27 лет.

В сезоне-1995/96 набрал 80-е очко в 31-м матче сезона, – в 37-м, – в 44-м.

Лидеры « » в итоге заняли первое, второе и четвертое места в гонке лучших бомбардиров (Лемье – 161 очко в 70 играх, Ягр – 149 в 82, Фрэнсис – 119 в 77).

В истории « » 80 очков за 44 матча или менее набирали еще только (7 раз, лучший результат – за 28 игр в сезоне-1983/84) и (2 раза, лучший результат – 38 игр в сезоне-1984/85).

Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 37 шайб в 44 играх