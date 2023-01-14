Макдэвид набрал 80-е очко в 44-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96

Теги рейтинги Питтсбург Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Рон Фрэнсис Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 80-е очко в 44-й игре сезона – лучший результат в НХЛ за 27 лет.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:1). У него 82 (37+45) очка в 44 играх. 

Макдэвид достиг отметки 80 очков быстрее всех за последние 27 лет. 

В сезоне-1995/96 Марио Лемье набрал 80-е очко в 31-м матче сезона, Яромир Ягр – в 37-м, Рон Фрэнсис – в 44-м. 

Лидеры «Питтсбурга» в итоге заняли первое, второе и четвертое места в гонке лучших бомбардиров (Лемье – 161 очко в 70 играх, Ягр – 149 в 82, Фрэнсис – 119 в 77). 

В истории «Эдмонтона» 80 очков за 44 матча или менее набирали еще только Уэйн Гретцки (7 раз, лучший результат – за 28 игр в сезоне-1983/84) и Яри Курри (2 раза, лучший результат – 38 игр в сезоне-1984/85). 

Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 37 шайб в 44 играх

9 комментариев

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vlad_kuz
Ответ Фанат спорта01
Ну вообще-то у Месси трофеев до***,он просто ЧМ не выигрывал. ЧМ в футболе можно сравнить с олимпиадой.А аналог кубка Стенли это лига чемпионов и ЛЧ Месси выиграл 4штуки.
Это никто и не оспаривает)), просто Месси "ставили в вину")), что он не ЧМ, а Овечкину, что не КС, оба исправили))))). Теперь макдак пусть побудет в их шкуре)))
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Иван Шуткин
Идет на 150 очков , в современном хоккей это уникальное достижение
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ГЕНПЛАН
Лемье как всегда поражает статой))
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Nuteruoli
Ответ Фанат спорта01
Настолько easy что только 2раза за 7лет вышли в по.
Тут дело не в нем, с такой командой тяжело было выходить, кстати 4 раза, а не два.
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Фанат спорта01
Ответ vlad_kuz
Ну намбеван очевидный..., нефти это не поможет.., у него теперь будет комплекс "овечкина-месси"(эти исправили)))) ): если ты такой крутой, почему не чемпион?, всем пофиг на кучу нонеймов с двумя и тремя КС, все спрашивают у Макди: а ты-то чё не взял? Смешно..
Ну вообще-то у Месси трофеев до***,он просто ЧМ не выигрывал.
ЧМ в футболе можно сравнить с олимпиадой.А аналог кубка Стенли это лига чемпионов и ЛЧ Месси выиграл 4штуки.
+1
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Фанат спорта01
Ответ 9черное
Пока на easy хоккей проходит
Настолько easy что только 2раза за 7лет вышли в по.
+2
-3
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vlad_kuz
Ну намбеван очевидный..., нефти это не поможет.., у него теперь будет комплекс "овечкина-месси"(эти исправили)))) ): если ты такой крутой, почему не чемпион?, всем пофиг на кучу нонеймов с двумя и тремя КС, все спрашивают у Макди: а ты-то чё не взял? Смешно..
+3
0
+3
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Слава Каплунов
Что ты такое ???
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9черное
Пока на easy хоккей проходит
+6
0
+6
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