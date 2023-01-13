Торторелла запретил пользоваться iPad на скамейке «Филадельфии»: «Мне насрать, как меня воспринимают. Технологии – хорошо, но иногда это не так»

Главный тренер «Филадельфии» запретил современные технологии на скамейке команды.

ввел запрет на использование iPad на скамейке команды. Клубы используют гаджет, чтобы хоккеисты сразу после смен могли изучать повторы сыгранных эпизодов.

«Это тонкая грань. У нас их не будет. На скамейке есть телевизор. Если кому-то что-то нужно посмотреть, такая возможность есть.

Если мы собираемся развиваться, нужно просто быть готовым к следующей смене. С iPad ты можешь указывать на все моменты. Думаю, что мы иногда мешаем и затуманиваем игрокам голову тем, что только что произошло на льду, вместо того, чтобы попытаться заняться делами в следующей смене.

Все думают, что технологии – это хорошо. И иногда это так. Но иногда это не так. И я думаю, что сейчас это не так.

Мне насрать на то, как меня воспринимают. Моя работа – тренировать команду.

Если я занимаюсь этим делом, чтобы попытаться сделать всех счастливыми и быть положительно воспринятым – так сложно жить. Я не уделяю этому слишком много внимания. Я зациклен на том, что лучше для команды.

Я не пытаюсь быть идиотом. У нас есть серьезная проблема с пониманием игровых процессов. Это главная причина запрета», – объяснил главный тренер «Филадельфии».