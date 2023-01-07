Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Анахайма» идет на 2-м месте по очкам среди новичков – 26 в 40 играх

Теги Анахайм Сан-Хосе Станислав Чистов НХЛ Мэттью Бенирс Мэйсон Мактавиш Хоккей

Форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе».

Его результативные действия помогли «Дакс» одержать победу над «Шаркс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

19-летний форвард был признан первой звездой встречи. В его активе стало 26 (9+17) очков в 40 матчах.

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла форварду «Сиэтла» Мэттью Бенирсу (28 очков в 37 играх, 13+15). 

Добавим, что Мактавиш (19 лет 341 день) стал вторым в списке самых молодых игроков «Дакс», набиравших 4 очка за матч. Первым идет Станислав Чистов (19 лет 176 дней, сезон-2002/03). 

3 комментария

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Александр Балабанов
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Ответ Дима Миронов
Напомните пожалуйста почему Кузьменко не считается новичком?
Ему исполнилось 26 лет в феврале прошлого года.

Исполнилось бы 15 сентября или позже - считался бы (как было с Бантингом).
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Bulat89
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Ответ Дима Миронов
Напомните пожалуйста почему Кузьменко не считается новичком?
Старше 26 лет.
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Дима Миронов
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Напомните пожалуйста почему Кузьменко не считается новичком?
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