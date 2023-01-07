Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Анахайма» идет на 2-м месте по очкам среди новичков – 26 в 40 играх

Форвард « » набрал 2+2 в матче с « ».

Его результативные действия помогли «Дакс» одержать победу над «Шаркс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

19-летний форвард был признан первой звездой встречи. В его активе стало 26 (9+17) очков в 40 матчах.

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла форварду «Сиэтла» (28 очков в 37 играх, 13+15).

Добавим, что Мактавиш (19 лет 341 день) стал вторым в списке самых молодых игроков «Дакс», набиравших 4 очка за матч. Первым идет Станислав Чистов (19 лет 176 дней, сезон-2002/03).