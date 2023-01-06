Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ – в матче «Лос-Анджелеса» и «Бостона»

Теги Бостон Лос-Анджелес Скотт Гомес НХЛ Брендон Дубински Аляска Феникс Копли Джереми Сваймен Хоккей

Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ.

В матче между «Лос-Анджелесом» и «Бостоном» (2:5) оба вратаря оказались уроженцами Аляски. 

Вратарь «Кингс» Феникс Копли родился в городе Норт-Пол, вратарь «Бостона» Джереми Сваймен – в Анкоридже. 

«Представлять такой замечательный штат на самой большой сцене – это невероятно. Незабываемый момент», – сказал Сваймен. 

В НХЛ за всю историю сыграли всего 14 уроженцев Аляски. Эти двое – единственные вратари. 

Больше всех очков среди полевых игроков набрали Скотт Гомес (756 в 1079) и Брэндон Дубински (438 в 823). 

4 комментария

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ni
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Продать Аляску - дичайшая тупость!
Но может быть заберём по репарациям от США.
Заплатить они должны не только нам, а всему миру за пролитую кровь.
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Maxximus
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Кстати, эти вратари уже познакомились с Овечкиным? Или ещё не попали в список?
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Maxximus
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Я так понимаю, это все равно, что в КХЛ сыграли бы друг против друга два вратаря родившихся на Камчатке? 😂
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хОКкейный батя
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Класс 🔥
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