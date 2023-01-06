Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ – в матче «Лос-Анджелеса» и «Бостона»

Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ.

В матче между «Лос-Анджелесом» и «Бостоном» (2:5) оба вратаря оказались уроженцами Аляски.

Вратарь «Кингс» Феникс Копли родился в городе Норт-Пол, вратарь «Бостона» Джереми Сваймен – в Анкоридже.

«Представлять такой замечательный штат на самой большой сцене – это невероятно. Незабываемый момент», – сказал Сваймен.

В НХЛ за всю историю сыграли всего 14 уроженцев Аляски. Эти двое – единственные вратари.

Больше всех очков среди полевых игроков набрали Скотт Гомес (756 в 1079) и Брэндон Дубински (438 в 823).