Кэйн о поражениях «Чикаго»: «Тяжело. Мы много проигрываем, парней это утомляет, они раздражаются»

Теги Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн высказался о неудачах «Чикаго».

«Блэкхокс» уступили «Сан-Хосе» (2:5) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Теперь у команды 20 поражений в последних 22 матчах.

«Да, это тяжело. Очевидно, что мы много проигрываем, парней это утомляет. Ребята раздражаются, это понятно.

Думаю, у нас был правильный настрой [в матче с «Сан-Хосе»]. Парни хотят победить, настроены позитивно. Показалось, что у нас появился новый взгляд на вещи после прошлого года,  мы пытались начать год так, как мы хотели. Какое-то время казалось, что все идет как надо, но затем оказалось, что это не так», – сказал форвард «Чикаго».

«Чикаго» занимает последнее место на Западе с 20 очками в 36 играх.

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