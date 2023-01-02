Кэйн о поражениях «Чикаго»: «Тяжело. Мы много проигрываем, парней это утомляет, они раздражаются»

высказался о неудачах «Чикаго».

«Блэкхокс» уступили «Сан-Хосе» (2:5) в рамках регулярного чемпионата . Теперь у команды 20 поражений в последних 22 матчах.

«Да, это тяжело. Очевидно, что мы много проигрываем, парней это утомляет. Ребята раздражаются, это понятно.

Думаю, у нас был правильный настрой [в матче с «Сан-Хосе»]. Парни хотят победить, настроены позитивно. Показалось, что у нас появился новый взгляд на вещи после прошлого года, мы пытались начать год так, как мы хотели. Какое-то время казалось, что все идет как надо, но затем оказалось, что это не так», – сказал форвард «Чикаго».

« » занимает последнее место на Западе с 20 очками в 36 играх.