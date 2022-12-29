Кросби награжден Орденом Канады – высшей гражданской наградой страны

Теги Питтсбург Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею НХЛ Политика Хоккей

Сидни Кросби награжден государственной наградой Канады.

35-летний капитан «Питтсбурга» получил Орден Канады – высшую гражданскую награду страны.

Орден был присвоен Кросби «как одному из величайших хоккеистов всех времен и за поддержку общественных инициатив для молодежи».

Кросби является членом «Тройного хоккейного клуба» как обладатель Кубка Стэнли, победитель чемпионата мира и Олимпиады.

Со сборной Канады Кросби дважды выигрывал Олимпийские игры (2010 и 2014 год). В финале турнира в 2010 году  Сидни стал автором победного гола в овертайме матча с США.

12 комментариев

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Коршунов-73
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Это справедливо.
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Пивасенин 602
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Орден Сутулого третьей степени Сиднею!
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цэсемьэр
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страшно подумать, сколько наград собрал бы Сид, если бы не локауты, пандемия и не отказ боссов НХЛ играть на ОИ
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Splin
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У кого еще , из хоккеистов, такая награда есть?
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Maxim Vasnechov
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Ответ dosatuy
Ага, который наверное даже не знает Кросби.
Для того, что бы подписать наградной лист - это не обязательно. ) На самом деле, все награды в Канаде вручаются от имени короля, а не премьер-министра. А представляет к ним, генерал-губернатор(как правило отставной местный опытный чиновник).
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dosatuy
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Ответ Maxim Vasnechov
Награждает не Трюдо, а Его Величество Карл Третий, король Великобритании, Северной Ирландии, Канады и ещё тринадцати стран. )
Ага, который наверное даже не знает Кросби.
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Maxim Vasnechov
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Ответ Damn Daaamn
Трюдо Тим
Награждает не Трюдо, а Его Величество Карл Третий, король Великобритании, Северной Ирландии, Канады и ещё тринадцати стран. )
+4
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Чтозахочу Тоинебуду
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Ответ theOne
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Герои России первой степени по выпрашиванию мерседесов?
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theOne
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Damn Daaamn
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Трюдо Тим
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Чтозахочу Тоинебуду
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У Хельги икона Овечкина замироточила от такой новости.
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Сергей Орлов
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Абсолютно заслуженно.
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Сергей Бакин
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Награда нашла героя
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