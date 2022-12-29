Кросби награжден Орденом Канады – высшей гражданской наградой страны

награжден государственной наградой Канады.

35-летний капитан « » получил Орден Канады – высшую гражданскую награду страны.

Орден был присвоен Кросби «как одному из величайших хоккеистов всех времен и за поддержку общественных инициатив для молодежи».

Кросби является членом «Тройного хоккейного клуба» как обладатель Кубка Стэнли, победитель чемпионата мира и Олимпиады.

Со сборной Канады Кросби дважды выигрывал Олимпийские игры (2010 и 2014 год). В финале турнира в 2010 году Сидни стал автором победного гола в овертайме матча с США.