«Трактор» выложил видео в честь 75-летия клуба с умершим в 2015-м Белоусовым: «Реальность, когда герои прошлого становятся частью настоящего»

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«Трактор» опубликовал видеоролик в честь 75-летия клуба.

«Реальность, когда герои прошлого становятся частью настоящего. Раньше это был всего лишь вопрос времени. Сейчас время настало. Сегодня и в будущем мы вместе. «Трактору» – 75», – сообщается в сообщении челябинского клуба.

В видео показано, как с игроками и болельщиками общается бывший тренер «Трактора» Валерий Белоусов. Специалист умер в 2015 году в результате продолжительной болезни.

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