«Цюрих» уволил Гренборга и назначил Марка Кроуфорда главным тренером. Команда идет 3-й в Швейцарии

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Швейцарский клуб отправил бывшего главного тренера сборной Швеции в отставку, несмотря на нахождение команды на третьем месте в турнирной таблице.

Гренборга на посту главного тренера «Цюриха» заменил 61-летний канадский специалист Марк Кроуфорд.

Кроуфорд ранее уже тренировал швейцарский клуб – с 2012 по 2016 год.

В прошлом сезоне при Гренборге «Цюрих» дошел до финала чемпионата Швейцарии, вел 3-0 по ходу серии, но проиграл «Цугу» следующие четыре матча.