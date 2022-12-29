«Цюрих» уволил Гренборга и назначил Марка Кроуфорда главным тренером. Команда идет 3-й в Швейцарии

Теги Марк Кроуфорд чемпионат Швейцарии Цюрих Рикард Гренборг Хоккей

Рикард Гренборг покинул пост главного тренера «Цюриха».

Швейцарский клуб отправил бывшего главного тренера сборной Швеции в отставку, несмотря на нахождение команды на третьем месте в турнирной таблице.

Гренборга на посту главного тренера «Цюриха» заменил 61-летний канадский специалист Марк Кроуфорд.

Кроуфорд ранее уже тренировал швейцарский клуб – с 2012 по 2016 год.

В прошлом сезоне при Гренборге «Цюрих» дошел до финала чемпионата Швейцарии, вел 3-0 по ходу серии, но проиграл «Цугу» следующие четыре матча.

1 комментарий

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serg215
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