«Ак Барс» не забивает «Металлургу» в большинстве с сентября 2019-го. У казанцев было 40 попыток

« » больше трех лет не забивает « » в большинстве.

Сегодня казанская команда уступила магнитогорской в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4). «Ак Барс» ни разу не реализовал большинство.

Последний раз «Ак Барс» забивал «Металлургу» в большинстве 21 сентября 2019 года. Тогда казанцы забросили 2 шайбы при 4 попытках.

С тех пор «Ак Барс» имел 40 попыток большинства, ни разу при этом не забив.