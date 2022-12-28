«Ак Барс» не забивает «Металлургу» в большинстве с сентября 2019-го. У казанцев было 40 попыток
«Ак Барс» больше трех лет не забивает «Металлургу» в большинстве.
Сегодня казанская команда уступила магнитогорской в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4). «Ак Барс» ни разу не реализовал большинство.
Последний раз «Ак Барс» забивал «Металлургу» в большинстве 21 сентября 2019 года. Тогда казанцы забросили 2 шайбы при 4 попытках.
С тех пор «Ак Барс» имел 40 попыток большинства, ни разу при этом не забив.
Комментарии