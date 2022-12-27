Макар – лучший защитник НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Карлссон – 4-й, Йоси – 5-й
Кэйл Макар возглавил рейтинг лучших защитников НХЛ в 2022 году по версии сайта Daily Faceoff.
Список выглядит следующим образом:
5. Роман Йоси («Нэшвилл»);
4. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»);
3. Чарли Макэвой («Бостон»);
2. Адам Фокс («Рейнджерс»);
1. Кэйл Макар («Колорадо»).
Защитники, которые заслуживают упоминания: Виктор Хедман («Тампа»), Мориц Зайдер («Детройт»), Аарон Экблад («Флорида»).
В 2022 году Кэйл Макар выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш», а также стал обладателем таких индивидуальных наград, как «Норрис Трофи» (лучший защитник сезона) и «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф).
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