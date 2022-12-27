Макар – лучший защитник НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Карлссон – 4-й, Йоси – 5-й

Кэйл Макар возглавил рейтинг лучших защитников НХЛ в 2022 году по версии сайта Daily Faceoff.

Список выглядит следующим образом:

5. Роман Йоси (« »);

4. (« »);

3. Чарли Макэвой (« »);

2. Адам Фокс (« »);

1. Кэйл Макар (« »).

Защитники, которые заслуживают упоминания: (« »), Мориц Зайдер (« »), Аарон Экблад (« »).

В 2022 году Кэйл Макар выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш», а также стал обладателем таких индивидуальных наград, как «Норрис Трофи» (лучший защитник сезона) и «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф).