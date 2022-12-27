Макар – лучший защитник НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Карлссон – 4-й, Йоси – 5-й

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Кэйл Макар возглавил рейтинг лучших защитников НХЛ в 2022 году по версии сайта Daily Faceoff.

Список выглядит следующим образом:

5. Роман Йоси («Нэшвилл»);

4. Эрик КарлссонСан-Хосе»);

3. Чарли Макэвой («Бостон»);

2. Адам Фокс («Рейнджерс»);

1. Кэйл Макар («Колорадо»).

Защитники, которые заслуживают упоминания: Виктор ХедманТампа»), Мориц Зайдер («Детройт»), Аарон Экблад («Флорида»).

В 2022 году Кэйл Макар выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш», а также стал обладателем таких индивидуальных наград, как «Норрис Трофи» (лучший защитник сезона) и «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф).

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6 комментариев

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glavniiexpert
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Если это именно за календарный год, то что здесь вообще делает Карлсон? Очевидно в пятерке должен быть Хедман, который был топ 3 норриса и дошел до финала КС.
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Ruscello
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Заслуженно.
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Vankouver
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Если это рейтинг по итогам календарного 2022 года, тогда Йоси должен быть, как минимум, на 2-м месте!
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memphis
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В упоминаниях вместо Зайдера или Экблада должен быть Далин.
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NikitaPoc
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Йоси ниже Карлссона)))
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Дима Миронов
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Йоси выше всех на номинацию Харт
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