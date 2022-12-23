Билялетдинов возглавит «Ак Барс» 26 декабря. Зарплата – 1 млн рублей в месяц, не считая премий («Бизнес Online»)
Зинэтула Билялетдинов возглавит «Ак Барс» 26 декабря, зарплата – 1 млн рублей в месяц.
«Билялетдинов будет представлен команде в качестве главного тренера 26 декабря, сразу после того, как «Ак Барс» вернется из выездного турне.
Зарплата Билялетдинова составит 1 млн рублей в месяц.
Это значительно меньше того, что получают топ-тренеры КХЛ, что будет компенсироваться премиями за победы и премией по итогам сезона», – говорится в материале «Бизнес Online».
Ранее 67-летний специалист вошел в штаб клуба в качестве помощника Юрия Бабенко, исполняющего обязанности главного тренера казанцев.
Пора пробовать что то новое
Зовите канадцев, насыпать побольше и приедут