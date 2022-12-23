Билялетдинов возглавит «Ак Барс» 26 декабря. Зарплата – 1 млн рублей в месяц, не считая премий («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко КХЛ деньги Хоккей

Зинэтула Билялетдинов возглавит «Ак Барс» 26 декабря, зарплата – 1 млн рублей в месяц.

«Билялетдинов будет представлен команде в качестве главного тренера 26 декабря, сразу после того, как «Ак Барс» вернется из выездного турне. 

Зарплата Билялетдинова составит 1 млн рублей в месяц.

Это значительно меньше того, что получают топ-тренеры КХЛ, что будет компенсироваться премиями за победы и премией по итогам сезона», – говорится в материале «Бизнес Online». 

Ранее 67-летний специалист вошел в штаб клуба в качестве помощника Юрия Бабенко, исполняющего обязанности главного тренера казанцев. 

14 комментариев

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вперёд спартак
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Ни как не расстанутся
Пора пробовать что то новое
Зовите канадцев, насыпать побольше и приедут
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Сергей Таран
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Уважаемый человек, но толку не будет не он состав набирал а этот парень которого под зад пнули , поздно только пнули!!
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maginlik
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Ответ Den_94
А кто то гений вэб-дизайна, который решил кнопки плюсомётов сверху вниз перевернуть?
скажи спасибо, что не как на дтф
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Руслан Х
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За «хлеб» работать?…🤔
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Космический Котик
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Ответ Den_94
А кто то гений вэб-дизайна, который решил кнопки плюсомётов сверху вниз перевернуть?
Это инновации и модернизация. Мы ничего не понимаем, а там гуру веб-дизайна полгода над изменениями кумекали.
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цэсемьэр
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ну и норм, а то я уже начал переживать за отсутствие кубковых интриг на востоке😁
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Алар
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Все как в карточной колоде, где всего 4 короля((
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Angryslon
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Хорошая прибавка к пенсии)
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Хамит Кадиров
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Огюст
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Лучший тренерский вариант для Ак Барса в данной ситуации ! Белялетдинов "пощупал "себя ,своё состояние за прошедшие игры и понял , что готов руководить командой !
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Den_94
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А кто то гений вэб-дизайна, который решил кнопки плюсомётов сверху вниз перевернуть?
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Сергей Орлов
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R.I.P. Акбарсушка.
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Антон Круть
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На фоне слухов о назначении Жамнова, подобная новость для болельщиков Ак Барса - Манна небесная.
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Джон Доу
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Хартли ушёл - теперь можно и вернуться.
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