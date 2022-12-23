Билялетдинов возглавит «Ак Барс» 26 декабря. Зарплата – 1 млн рублей в месяц, не считая премий («Бизнес Online»)

возглавит « » 26 декабря, зарплата – 1 млн рублей в месяц.

«Билялетдинов будет представлен команде в качестве главного тренера 26 декабря, сразу после того, как «Ак Барс» вернется из выездного турне.

Зарплата Билялетдинова составит 1 млн рублей в месяц.

Это значительно меньше того, что получают топ-тренеры , что будет компенсироваться премиями за победы и премией по итогам сезона», – говорится в материале «Бизнес Online».

Ранее 67-летний специалист вошел в штаб клуба в качестве помощника , исполняющего обязанности главного тренера казанцев.