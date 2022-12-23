«Сочи» подписал Дидковского до конца сезона. У 20-летнего форварда 2+6 в 28 играх за «Рязань-ВДВ»
«Сочи» подписал форварда Ивана Дидковского до конца сезона.
Соглашение является двусторонним.
20-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В составе молодежной команды клуба выиграл Кубок Харламова в 2021 году.
Ранее он вызывался в состав юниорской и молодежной сборной России. Становился победителем Всемирных юношеских игр (2019 год) и Мемориала Глинки/Гретцки (2020).
В нынешнем сезоне Дидковский выступал в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за «Рязань-ВДВ», где в 26 матчах набрал 8 (2+6) очков.
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