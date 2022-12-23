Форвард «Миннесоты» Шоу получил матч-штраф за удар Евгения Свечникова коленом в колено. Россиянин вернулся на лед

Форвард «Миннесоты» Мэйсон Шоу получил матч-штраф за удар коленом в колено.

Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата между «Миннесотой» и « » (2:5).

Форварда «Уайлд» за этот удар удалили до конца матча. Счет был 2:1 в пользу «Шаркс», в 5-минутном большинстве команда забросила еще одну шайбу, а также отличилась через 5 секунд после его завершения.

«Вынести кому-то колено – последнее, что я хотел бы сделать. Я чувствую себя очень плохо, так как поставил команду в плохое положение. В конечном счете мое удаление сделало разницу, так что я разочарован собой», – сказал Шоу после игры.

Форвард «Шаркс» ушел со льда, но в третьем периоде вернулся и провел еще 5 смен. Всего россиянин сыграл 7 минут 18 секунд (1:10 – в большинстве, «минус 1») и отметился в протоколе только малым штрафом.