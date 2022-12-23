Генменеджер «Оттавы» о продлении Зуба: «Он замечательно вписался в североамериканский хоккей и помогает нам быть лучше в обороне»

Генеральный менеджер «Оттавы» считает, что нашел себя в .

«Сенаторс» подписали новый контракт с 27-летним российским защитником на 4 года. Средняя зарплата составит 4,6 миллиона долларов.

«Артем замечательно вписался в североамериканский хоккей. Он упорно трудился, чтобы зарекомендовать себя в качестве отличного игрока НХЛ и сильного защитника.

Когда он на льду, то помогает нашей команде быть лучше при игре в обороне. Мы рады, что договорились с ним о продлении контракта», – сообщил .