Генменеджер «Оттавы» о продлении Зуба: «Он замечательно вписался в североамериканский хоккей и помогает нам быть лучше в обороне»

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Генеральный менеджер «Оттавы» считает, что Артем Зуб нашел себя в НХЛ

«Сенаторс» подписали новый контракт с 27-летним российским защитником на 4 года. Средняя зарплата составит 4,6 миллиона долларов. 

«Артем замечательно вписался в североамериканский хоккей. Он упорно трудился, чтобы зарекомендовать себя в качестве отличного игрока НХЛ и сильного защитника.

Когда он на льду, то помогает нашей команде быть лучше при игре в обороне. Мы рады, что договорились с ним о продлении контракта», – сообщил Пьер Дорион

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