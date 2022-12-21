«Тампа» нанесла 8 бросков за первые 2 периода матча с «Торонто» (1:4). Всего в игре – 19 против 40 у «Лифс»

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«Тампа» нанесла 8 бросков за первые 2 периода матча с «Торонто».

«Лайтнинг» уступили «Лифс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В первом и втором периоде игроки «молний» нанесли по 4 броска в створ ворот Мэтта Мюррея, ни один из них цели не достиг. 

В третьем – 11 бросков и 1 гол, автором которого стал Владислав Наместников. У канадского клуба в сумме набралось 40 бросков в створ, при этом 2 шайбы были заброшены в пустые ворота. 

«Тампа» прервала серию из 5 побед подряд. С 41 очком в 31 матче клуб идет на 3-м месте в Атлантическом дивизионе. У «Торонто» 46 очков в 33 играх и 2-е место. 

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