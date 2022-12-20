Воробьев о 3:1 с «Амуром»: «Рад, что «Металлург» преодолел автобус и забрал два очка»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:1).

«Никогда не знаешь, как войдешь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось. Рад, что мы смогли пройти через автобус соперника – обороняющейся команды, много блокирующей бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка.

Дронов играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Так же Акользин, он будет следующую игру играть. У нас есть определенная ротация», – сказал .