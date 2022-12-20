Воробьев о 3:1 с «Амуром»: «Рад, что «Металлург» преодолел автобус и забрал два очка»
Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Амуром» (3:1).
«Никогда не знаешь, как войдешь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось. Рад, что мы смогли пройти через автобус соперника – обороняющейся команды, много блокирующей бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка.
Дронов играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Так же Акользин, он будет следующую игру играть. У нас есть определенная ротация», – сказал Илья Воробьев.
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