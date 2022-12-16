Романов о хите Ривса против Гронека: «Хороший силовой. Может, чуть-чуть грязновато, но из-за того, что Райан намного больше»

дал оценку силового приема против .

В ходе матча между «Миннесотой» и « » (1:4) Ривс применил силовой прием против защитника «Ред Уингс», после которого Гронек не смог продолжить игру из-за травмы.

«Хороший силовой прием. Может быть, показалось чуть-чуть грязновато, но из-за того, что Ривс намного больше соперника.

Я не большой парень, поэтому мне всегда кажется, что я попадаю чисто, потому что атакую соперника не так уж высоко.

Впрочем, я не думаю, что когда ты собираешься применить против кого-либо силовой прием, тебя волнует, большой соперник или маленький», – сказал российский защитник « ».