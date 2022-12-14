Улльмарк из «Бостона» – 5-й вратарь в истории НХЛ с 17+ победами в первых 20 матчах в сезоне

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Улльмарк из «Бостона» – 5-й вратарь в истории НХЛ с 17+ победами в первых 20 матчах сезона.

Сегодня «Бостон» обыграл «Айлендерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 

29-летний швед отразил 23 броска из 26 в основное и дополнительное время, а в серии буллитов одержал победу. 

У него стало 17 побед в 20 матчах сезона при 1 поражении (еще 2 матча завершились для него без исхода из-за замен) при 93,8% отраженных бросков и 1,83 пропущенных шайб в среднем за игру. 

Линус Улльмарк – 5-й вратарь в истории НХЛ с таким числом побед в своих первых 20 матчах в сезоне (необязательно с начала сезона для команды).

Ранее преуспели Тайни Томпсон («Бостон», 1929/30, 18 побед), Эндрю Хэммонд («Оттава», 2014/15, 17), Евгений Набоков («Сан-Хосе», 2008/09, 17), Алек Коннелл (оригинальная «Оттава», 1925/26, 17). 

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