Улльмарк из «Бостона» – 5-й вратарь в истории НХЛ с 17+ победами в первых 20 матчах в сезоне

Улльмарк из «Бостона» – 5-й вратарь в истории с 17+ победами в первых 20 матчах сезона.

Сегодня обыграл «Айлендерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний швед отразил 23 броска из 26 в основное и дополнительное время, а в серии буллитов одержал победу.

У него стало 17 побед в 20 матчах сезона при 1 поражении (еще 2 матча завершились для него без исхода из-за замен) при 93,8% отраженных бросков и 1,83 пропущенных шайб в среднем за игру.

Линус Улльмарк – 5-й вратарь в истории НХЛ с таким числом побед в своих первых 20 матчах в сезоне (необязательно с начала сезона для команды).

Ранее преуспели Тайни Томпсон («Бостон», 1929/30, 18 побед), («Оттава», 2014/15, 17), («Сан-Хосе», 2008/09, 17), Алек Коннелл (оригинальная «Оттава», 1925/26, 17).