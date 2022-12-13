«Куньлунь» подпишет второго бомбардира «Кошице» Кэмпбелла («СЭ»)

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«Куньлунь» подпишет второго бомбардира «Кошице» Колина Кэмпбелла.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Ранее словацкий клуб объявил о расторжении соглашения с 31-летним канадским нападающим в связи с наличием у него предложения от клуба КХЛ.

Кэмпбелл набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах чемпионата Словакии в этом сезоне.

Примечательно, что в составе «Кошице» его заменит бывший нападающий «Куньлуня» Бретт Поллок. Словацкий клуб уже сообщил об этом переходе. Поллок расторг договор с китайским клубом 29 ноября.

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