Линдгрен, Томпсон и Нюландер – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Вашингтона» выиграл все 4 матча
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой признан нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, записавший на свой счет 7 (3+4) баллов в трех матчах.
Второй звездой стал форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, набравший 7 (5+2) очков в трех играх. Американец забил пять голов и сделал одну передачу во встрече с «Коламбусом» (9:4).
Первой звездой назван голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, одержавший четыре победы в четырех матчах, пропуская в среднем 1,50 шайбы и отражая 94,9% бросков. Вратарь пропустил шесть шайб в четырех играх.
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