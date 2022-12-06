Хорват о 7:6 с «Монреалем»: «Мне все равно, как мы победили. Мы сделали это. Усложнили себе задачу, но показали стойкость»

Капитан высказался о победе над со счетом 7:6 ОТ.

«Кэнакс» по ходу матча регулярного чемпионата уступали со счетом 0:4 после первого периода и 5:6 – за 2 минуты до конца третьего.

«Мне все равно, как именно мы победили. Мы сделали это. Да, это выглядело не очень красиво.

Мы усложнили себе задачу, но показали стойкость. Получилось весело», – сказал Хорват.

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