Хорват о 7:6 с «Монреалем»: «Мне все равно, как мы победили. Мы сделали это. Усложнили себе задачу, но показали стойкость»

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Капитан «Ванкувера» Бо Хорват высказался о победе над «Монреалем» со счетом 7:6 ОТ.

«Кэнакс» по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ уступали со счетом 0:4 после первого периода и 5:6 – за 2 минуты до конца третьего. 

«Мне все равно, как именно мы победили. Мы сделали это. Да, это выглядело не очень красиво. 

Мы усложнили себе задачу, но показали стойкость. Получилось весело», – сказал Хорват. 

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