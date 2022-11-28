У Барабанова «минус 4» в матче с «Ванкувером» – худший показатель в «Сан-Хосе». Он продлил до 4 серию игр с очками

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов сделал передачу в матче с «Ванкувером», доведя до 4 серию игр с очками.

Форвард «Сан-Хосе» принял участие в одной из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:4 ОТ). 

Россиянин набирает очки в 4-м матче подряд (2+2 на отрезке). Всего в сезоне у него стало 14 (3+11) баллов в 20 играх. 

Сегодня Барабанов (17:05, 0:05 – в единственном для команды и реализованном большинстве, полезность «минус 4» – худшая у «акул» наряду с Логаном Кутюром) также применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные