У Барабанова «минус 4» в матче с «Ванкувером» – худший показатель в «Сан-Хосе». Он продлил до 4 серию игр с очками

сделал передачу в матче с , доведя до 4 серию игр с очками.

Форвард принял участие в одной из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата с «Кэнакс» (3:4 ОТ).

Россиянин набирает очки в 4-м матче подряд (2+2 на отрезке). Всего в сезоне у него стало 14 (3+11) баллов в 20 играх.

Сегодня Барабанов (17:05, 0:05 – в единственном для команды и реализованном большинстве, полезность «минус 4» – худшая у «акул» наряду с Логаном Кутюром) также применил 1 силовой прием и сделал 2 блока.