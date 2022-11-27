Свечников попытался занести лакросс в матче против «Калгари». В 2019 году он забил 1-й такой гол в истории НХЛ в игре с «Флэймс»

попытался забить лакросс-гол в матче с .

Форвард «Каролины» предпринял попытку в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс». Переиграть вратаря канадского клуба ему не удалось.

Напомним, что в октябре 2019 года Свечников стал первым игроком в истории лиги, забившим такой гол, причем именно в ворота «Калгари».

«Харрикейнс» сегодня одержали победу со счетом 3:2, в активе россиянина результативная передача.