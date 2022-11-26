Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками. У него 15 баллов в 15 матчах

Теги Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками.

Форвард «Сент-Луиса» принял участие в обеих шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:5). 

Бучневич набрал очки в 5-й игре подряд (5+4 на этом отрезке). Всего в сезоне у него стало 15 (6+9) очков в 15 играх. 

Сегодня Павел (18:36, 2:37 – в большинстве, 0:46 – в меньшинстве) реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные