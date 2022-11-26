Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками. У него 15 баллов в 15 матчах
Павел Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками.
Форвард «Сент-Луиса» принял участие в обеих шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:5).
Бучневич набрал очки в 5-й игре подряд (5+4 на этом отрезке). Всего в сезоне у него стало 15 (6+9) очков в 15 играх.
Сегодня Павел (18:36, 2:37 – в большинстве, 0:46 – в меньшинстве) реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема.
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