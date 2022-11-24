На площадке новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде завершено обустройство свайного поля

В Нижнем Новгороде завершено обустройство свайного поля новой арены .

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Обустройство свайного поля Ледового дворца в Нижнем Новгороде завершено», – сказал Никитин.

«Забиты 4 878 свай. Ведутся работы по срубке их оголовков, подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты. Всего на объекте на сегодняшний день задействовано более 240 человек, используется 30 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком», – сообщил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Работы на объекте начались летом 2022 года. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

Фото: официальный сайт «Торпедо»