На площадке новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде завершено обустройство свайного поля
В Нижнем Новгороде завершено обустройство свайного поля новой арены «Торпедо».
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Обустройство свайного поля Ледового дворца в Нижнем Новгороде завершено», – сказал Никитин.
«Забиты 4 878 свай. Ведутся работы по срубке их оголовков, подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты. Всего на объекте на сегодняшний день задействовано более 240 человек, используется 30 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком», – сообщил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Работы на объекте начались летом 2022 года. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).
Фото: официальный сайт «Торпедо»
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