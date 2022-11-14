18-летний форвард минского «Динамо» Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ. Он набрал 3 очка в 3 играх
КХЛ назвала лучшего молодого игрока на прошедшей игровой неделе.
Лучшим новичком признан 18-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз.
Форвард набрал 3 (1+2) очка в трех матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «плюс 2». Также на его счету четыре силовых приема и два заблокированных броска.
Всего в этом сезоне Мороз записал в свой актив 6 (2+4) баллов в 14 матчах при среднем игровом времени 11:01.
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