Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39 и не пропустив в серии буллитов из 4 попыток

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Сергей Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39.

Российский вратарь помог «Флориде» добиться выездной победы над «Шаркс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

Он отразил 36 бросков из 39 в основное и дополнительное время. Кроме того, ни разу не пропустил в серии буллитов из 4 попыток – сделал 3 сэйва, а Эрик Карлссон не попал в створ. 

В 7 матчах сезона у Бобровского стало 3 победы при 4 поражениях (90,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,02). 

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