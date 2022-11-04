Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39 и не пропустив в серии буллитов из 4 попыток

одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков из 39.

Российский вратарь помог «Флориде» добиться выездной победы над «Шаркс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате .

Он отразил 36 бросков из 39 в основное и дополнительное время. Кроме того, ни разу не пропустил в серии буллитов из 4 попыток – сделал 3 сэйва, а Эрик Карлссон не попал в створ.

В 7 матчах сезона у Бобровского стало 3 победы при 4 поражениях (90,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,02).