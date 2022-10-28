«Рейнджерс» подписали экс-защитника «Оттавы» Харпура до конца сезона

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«Рейнджерс» подписали экс-защитника «Оттавы» Бена Харпура до конца сезона.

Контракт с 27-летним игроком является двусторонним с зарплатой 750 тысяч долларов в НХЛ и 300 тысяч – в АХЛ. Гарантированный минимум за сезон – 350 тысяч.

В текущем сезоне Харпур провел 4 матча в АХЛ за фарм-клуб нью-йоркцев, с которым подписал пробный контракт ранее. У него «минус 3» на этом отрезке. 

В НХЛ в его активе 156 матчей за «Оттаву» и «Нэшвилл» при 15 (1+14) очках, полезности «минус 42» и 123 минутах штрафа. В Кубке Стэнли провел 14 игр. 

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