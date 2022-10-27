Кастелик продлил контракт с «Оттавой» на два года и 1,67 млн долларов

и согласовали новый контракт.

23-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года, среднегодовая зарплата игрока составит 835 тысяч долларов. Общая сумма сделки – 1,67 млн долларов.

Данный договор вступит в силу в следующем сезоне. В этом чемпионате кэпхит игрока составляет 821,667 тысячи долларов.

В текущем сезоне Кастелик набрал 2 (2+0) очка при полезности плюс 2 в 6 матчах регулярного чемпионата .