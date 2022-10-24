НХЛ рассматривает возможность проведения матчей в Австралии.

рассматривает возможность проведения матчей в Австралии.

«В течение следующих двух недель НХЛ проведет опрос в Австралии. Сейчас нельзя ничего утверждать, но я считаю, что лига хочет провести там пару игр», – заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Если лига примет решение о проведении матчей в Австралии, то они, скорее всего, могут состояться в начале 2023 или 2024 года.

Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий , который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

В 2022 году и «Сан-Хосе» проводили матчи в Швейцарии, Германии и Чехии. Также в ноябре запланированы вынесенные игры и «Коламбуса» в Финляндии.

Австралия занимает 29-е место в рейтинге ИИХФ.