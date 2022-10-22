Буцаев о 3:4 Б с «Сибирью»: «Витязь» проявил все мужские качества настоящей команды. Очко важно для психологии»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сибирью» (3:4 Б).

«Проявили характер и все мужские качества, которые должны присутствовать у настоящей команды. Это заработанное очко в психологическом плане важнее, чем в количественном. Несмотря на потери, ребята показали, что мы команда.

Удаления сломали нам начало игры. Это все эмоции и желание проявить себя в конце выездной серии. Но проявить себя достойно все же получилось. У нас были все шансы выиграть и в овертайме, и в третьем периоде отличиться.

У Абросимова повреждение мягких тканей руки, насколько серьезное – не готов сказать», – сообщил Буцаев.

«Витязь» ушел с 0:3, но проиграл «Сибири» по буллитам. Это пятое поражение подряд