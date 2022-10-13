Экс-врач «Авангарда» Белкин: «Когда мы интубировали Черепанова, изо рта уже валила пена. Спас бы только электроотсос»

Экс-врач Сергей Белкин высказался о том, можно ли было спасти .

Нападающий, выступавший за «Авангард», умер 13 октября 2008 года во время игры с «Витязем».

В концовке матча Черепанов потерял сознание. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца. Когда скорая приехала, оказалось, что дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, разряжен.

– Опишите сценарий, как Черепанова могли спасти. В той же Америке ведь хоккеистов спасают: Иржи Фишер, Джей Боумистер… Сколько случаев было!

– Там все очень просто. Я вам говорил, что мы дважды завели сердце Леше. Я слушал трубочкой фонендоскопа – была хорошая брадикардия в 60 ударов в минуту.

Надо было быстро освободить верхние дыхательные пути электроотсосом, который у прибывшей бригады не работал. И заинтубировать, подключив к аппарату ИВЛ. Что я делал много раз, проработав 20 лет в реанимации.

В общем, надо было Черепанова перевести на искусственную вентиляцию легких. То, о чем много говорят при лечении ковида.

Иногда спрашиваю у коллег: «Вот ты видишь, что губешки у человека стали синими, и он тяжело дышит. Ты можешь чем‑то помочь?» – «Нет, конечно. Я должен приглашать анестезиолога‑реаниматолога». А за рубежом даже пожарные и полиция знают, как провести дефибрилляцию, подключить капельницу.

И знаете, я уже 20 лет не тружусь в реанимации. Но тот, кто такую работу прошел, вам автоматически все это скажет – и сделает руками тоже. А в тот момент я был в очень хорошей форме. Мог сделать интубацию легко. Но когда мы интубировали Черепанова, из его рта уже валила пена. То есть отек легких был настолько выражен, что помочь уже было очень сложно. Спас бы только электроотсос…

В общем, я не смог. А если бы все было под рукой… Трубку ларингоскопа я имел, но потом‑то надо сажать на ИВЛ. Однако аппарата искусственной вентиляции легких тоже не было. И сердце быстро останавливалось. Потому что ручная реанимация затянулась. А должен был уже аппарат помогать, – сказал Белкин.