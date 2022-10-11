Таварес может сыграть за «Торонто» в первом матче сезона: «Шансы продолжают расти»

может сыграть за в первом матче сезона.

Капитан «Лифс» с опережением графика восстанавливается после травмы косой мышцы, полученной в одном из матчей предсезонки.

Изначально сообщалось, что 32-летний нападающий пропустит первую неделю регулярного чемпионата.

В понедельник Таварес провел вторую полноценную тренировку с командой после травмы. Он катался во втором звене вместе с Вильямом Нюландером и Денисом Мальгиным.

«Шансы продолжают расти», – сказал Таварес о возможном участии в первом матче нового сезона против «Монреаля» (12 октября).

В прошлом сезоне канадец набрал 76 (27+49) очков в 79 играх регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф добавил еще 6 (3+3) баллов.

Всего в у него 949 матчей и 895 (391+504) очков. В Кубке Стэнли – 44 игры и 36 (18+18) баллов.