Ганье о месте в «Виннипеге»: «Я пришел в НХЛ в роли атакующего игрока. Сейчас могу приносить пользу в любой ситуации»

рассказал о том, что стал двусторонним игроком за время карьеры.

В начале сентября 33-летний нападающий подписал однолетний контракт с на 750 тысяч долларов.

«Я пришел в лигу в роли атакующего игрока, много играл в большинстве. Не думаю, что потерял этот настрой, но я развивал оборонительные навыки, стал чаще выходить в меньшинстве.

За время, проведенное в лиге, я научился быть гибким. Думаю, что сейчас могу приносить пользу в любой ситуации. В течение сезона нужно быть готовым ко всему.

Я поиграл на всех позициях во всех звеньях, причем иногда это было за один сезон. Нужно учиться приспосабливаться. Просто делать свою работу, а там как карта ляжет», – сказал Ганье.

Канадец начал тренировочный лагерь «Джетс» в четвертом звене с Дэвидом Густафссоном и Домиником Тонинато.

6-й номер драфта НХЛ-2007 провел в лиге 967 матчей и набрал 505 (184+321) очков.

В 2012 году он стал первым в XXI веке и последним на сегодня игроком НХЛ, набравшим 8 очков за матч (4+4 в игре между «Эдмонтоном» и «Чикаго»).