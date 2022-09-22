Андрей Разин: «Заслуженное поражение от «Динамо». Хочу пожелать болельщиками не уходить, когда сложный период»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:3).

– «Динамо» функционально сильнее выглядели. Связываю с тяжелым стартом. С очень хорошими командами – 5 игр из 7 с топовыми командами. Сил потратили много.

В дальнейшем календарь полегче должен быть. Но сейчас тяжелый цикл, надо пережить, надо перетерпеть. Поражение заслуженное, «Динамо» с победой. Хочу пожелать болельщиками не уходить, когда сложный период. Ребята бьются до конца.

– Можно ли сравнить это «Динамо» и «Динамо» весеннее?

– Там была пятерка лидеров и они приносили результат. Сейчас есть О’Делл, Рашевский, Уил, Менелл добавится... Конечно, есть разница. В октябре, ноябре будет все решать мастерство, – сказал Разин.