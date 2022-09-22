Андрей Разин: «Заслуженное поражение от «Динамо». Хочу пожелать болельщиками не уходить, когда сложный период»

Теги Северсталь КХЛ Эрик О′Делл Андрей Разин Динамо Джордан Уил Бреннан Менелл Дмитрий Рашевский Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3).

– «Динамо» функционально сильнее выглядели. Связываю с тяжелым стартом. С очень хорошими командами – 5 игр из 7 с топовыми командами. Сил потратили много.

В дальнейшем календарь полегче должен быть. Но сейчас тяжелый цикл, надо пережить, надо перетерпеть. Поражение заслуженное, «Динамо» с победой. Хочу пожелать болельщиками не уходить, когда сложный период. Ребята бьются до конца.

– Можно ли сравнить это «Динамо» и «Динамо» весеннее?

– Там была пятерка лидеров и они приносили результат. Сейчас есть О’Делл, Рашевский, Уил, Менелл добавится... Конечно, есть разница. В октябре, ноябре будет все решать мастерство, – сказал Разин.

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