Герсонский о Рябыкине: «Лично я его за руку не ловил – сливал он тренеров или нет. Что касается кармы – покажет только жизнь»

Сергей Герсонский высказался о возможной карме за прошлые дела.

«Авангард» под руководством Рябыкина начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 6 поражений подряд, но прервал серию неудач в матче с «Барысом» (5:2).

Герсонский в своей карьере был дважды уволен из омского клуба, причем обе отставки (в 2003 и 2008 годах) происходили в самом начале сезона.

Считалось, что против него выступали некоторые игроки, в том числе Рябыкин.

«Лично я его за руку не ловил – сливал он на самом деле тренеров или нет. Поэтому, что касается кармы – это покажет только жизнь.

Что касается победы над «Барысом», то не буду брать в расчет третий период, когда «Авангард» уже играл на результат, в атаку особо не лез, мало бросал, но в обороне действовал грамотно и добился желаемого.

Если же брать в целом, то игра команды, конечно, оставляет желать лучшего. Это мое мнение. Уровень хоккея, честно скажу, очень слабый. Причем во всем – в приеме шайбы, передачах… Были, конечно, и неплохие моменты – те же позиционные атаки. Но у меня все равно есть вопросы по комплектованию команды.

Как так получается, что на лед выходит мальчишка 2005 года рождения, защитник Михаил Гуляев, при этом он не тушуется, и выглядит чуть ли не лучшим? А где же остальные? Как их набирали, по какому принципу?

Понятно, что Гуляев талантлив, но не настолько же, чтобы быть лучшим среди таких опытных ребят, которые собраны в . Хотя считаю, что в команде маловато сильных защитников», – сказал бывший тренер омского клуба.