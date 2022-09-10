Кадри пожертвовал 1 млн долларов хирургическому центру в Онтарио

пожертвовал 1 млн долларов Лондонскому центру медицинских наук в Онтарио.

Обладатель Кубка Стэнли сделал пожертвование в поддержку хирургического центра, который переименовали в его честь.

«Это путешествие в поддержку хирургического центра началось более 5 лет назад с разговора между доктором Ловенди, моим отцом и мной о влиянии, которое такой центр может оказать на пациентов.

Для меня большая честь быть частью этого проекта и отдать долг сообществу, которое так много давало мне и моей семье на протяжении многих лет», – сказал нападающий «Калгари».