Тамбиев про 1:2 ОТ с «Ак Барсом»: «Адмирал» так первой скрипкой играть не может, как они. Не до жиру, каждый матч как последний бой. Но на очко наиграли»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

«Я считаю, что мы сыграли сегодня хороший матч. Спасибо ребятам – это лучший наш матч в сезоне. Команда отыграла системно, наработала на результат.

На одно очко мы наиграли точно. Но вот уже в концовке мастерство соперника в большинстве сказалось. Может, надо было сыграть попроще. Но хотелось забить. Ворота пустые манят. Что поделать? Я знал, что они будут снимать вратаря. Поэтому выставил двух защитников и одного нападающего. Результат – это класс команды.

Я бы тоже, может, так сделал, но мы шайбой так не владеем, как они. А они держат – и сразу раскат 4 на 3. Мы так первой скрипкой играть пока не можем. Больше уделяем внимания игре 5 на 4. Нам не до жиру, каждая игра как последний бой.

В целом довольны ребятами, их самоотдачей, системностью. Повторюсь, это была хорошая игра. За такую игру нам надо держаться.

За три игры в большинстве забили четыре шайбы – это неплохо. «Ак Барсу» непросто было забить, они очень агрессивно играют в меньшинстве, времени на решения практически не дают.

По вратарю: я бы не сказал, что Павел Хомченко третий вратарь у нас. Мы дали ему сыграть на предсезонке, знали, что дадим ему шанс проявить себя. И он этот шанс заслужил своим отношением к делу. Хороший матч отыграл, долго не играл. Так что молодец», – сказал Тамбиев.