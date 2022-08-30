«Миннесота» подписала экс-форварда «Анахайма» Стила на год и 825 тысяч долларов. Он набрал 20 очков в 68 играх прошлого сезона

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Бывший нападающий «Анахайма» Сэм Стил перешел в «Миннесоту».

«Уайлд» подписали однолетний контракт с 24-летним форвардом на 825 тысяч долларов.

В прошлом сезоне канадец, выступая за «Дакс», провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (6+14) очков при полезности «минус 17» и среднем игровом времени 12:18.

Стил дебютировал в лиге в сезоне-2018/19. Он был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта-2016 под общим 30-м номером.

Всего он записал на свой счет 65 (24+41) баллов в 197 играх в НХЛ.

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