«Вегас» выменял вратаря Хилла у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта

«Вегас» выменял вратаря Эдина Хилла у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024.
Контракт 26-летнего канадца с кэпхитом 2,175 миллиона долларов действует до окончания сезона-2022/23. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.
В прошлом сезоне Хилл провел 25 матчей за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,66.
Напомним, что основной вратарь «Голден Найтс» Робин Ленер пропустит следующий сезон из-за операции на бедре.
На днях генменеджер «Вегаса» Келли МакКриммон сообщил, что клуб готов начать сезон с вратарской линией в составе Логана Томпсона и Лорана Броссуа.