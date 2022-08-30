«Вегас» выменял вратаря Хилла у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта

«Вегас» выменял вратаря у на выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024.

Контракт 26-летнего канадца с кэпхитом 2,175 миллиона долларов действует до окончания сезона-2022/23. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

В прошлом сезоне Хилл провел 25 матчей за «Шаркс» в регулярном чемпионате , отразив 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,66.

Напомним, что основной вратарь «Голден Найтс» Робин Ленер пропустит следующий сезон из-за операции на бедре.

На днях генменеджер Келли МакКриммон сообщил, что клуб готов начать сезон с вратарской линией в составе Логана Томпсона и Лорана Броссуа.