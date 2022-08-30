«Вегас» выменял вратаря Хилла у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта

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«Вегас» выменял вратаря Эдина Хилла у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024.

Контракт 26-летнего канадца с кэпхитом 2,175 миллиона долларов действует до окончания сезона-2022/23. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. 

В прошлом сезоне Хилл провел 25 матчей за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,66. 

Напомним, что основной вратарь «Голден Найтс» Робин Ленер пропустит следующий сезон из-за операции на бедре. 

На днях генменеджер «Вегаса» Келли МакКриммон сообщил, что клуб готов начать сезон с вратарской линией в составе Логана Томпсона и Лорана Броссуа. 

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