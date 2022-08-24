Кекяляйнен о Тексье: «Его психическое здоровье и благополучие остаются нашим главным приоритетом. Продолжим поддерживать его»

Генеральный менеджер «Коламбуса» высказался о ситуации с .

Ранее стало известно, что по рекомендации Программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с психическим здоровьем французский нападающий не присоединится к команде в следующем сезоне НХЛ.

«У нас с Александром Тексье недавно был очень долгий разговор, в котором он сообщил мне, что не готов возобновить карьеру в на данный момент.

Хоть мы и разочарованы, что он не присоединится к нам в сезоне-2022/23, как мы ожидали, его психическое здоровье и благополучие остаются нашим главным приоритетом, и мы продолжим поддерживать его всеми возможными способами», – сказал Ярмо Кекяляйнен.

Тексье из-за личных проблем не сыграет за «Коламбус» в сезоне-2022/23. Ему разрешили подписать контракт на год в Европе