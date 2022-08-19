«Калгари» отдал Монахана «Монреалю» вместе с условным выбором в 1-м раунде драфта-2025

«Калгари» отдал Шона Монахана «Монреалю» вместе с условным пиком 1-го раунда.
«Флэймс» обменяли 27-летнего нападающего в «Канадиенс» (без удержания зарплаты), чтобы очистить место в платежной ведомости для контракта Назема Кадри.
Клуб подписал центрфорварда на 7 лет с кэпхитом 7 миллионов долларов.
«Монреаль» также получил в сделке условный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.
В зависимости от выполнения различных условий, «Канадиенс» могут получить этот выбор в 1-м раунде в 2024, 2025 или 2026 году.
Компенсация, которую получит «Калгари», будет определена позже (future considerations).
Контракт Монахана с кэпхитом 6,375 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
В прошлом сезоне канадский форвард набрал 23 (8+15) балла за результативность в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.