«Калгари» отдал Монахана «Монреалю» вместе с условным выбором в 1-м раунде драфта-2025

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«Калгари» отдал Шона Монахана «Монреалю» вместе с условным пиком 1-го раунда.

«Флэймс» обменяли 27-летнего нападающего в «Канадиенс» (без удержания зарплаты), чтобы очистить место в платежной ведомости для контракта Назема Кадри.

Клуб подписал центрфорварда на 7 лет с кэпхитом 7 миллионов долларов. 

«Монреаль» также получил в сделке условный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

В зависимости от выполнения различных условий, «Канадиенс» могут получить этот выбор в 1-м раунде в 2024, 2025 или 2026 году. 

Компенсация, которую получит «Калгари», будет определена позже (future considerations).  

Контракт Монахана с кэпхитом 6,375 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне канадский форвард набрал 23 (8+15) балла за результативность в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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