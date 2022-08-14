Фигурист Нэтан Чен показал хоккейные навыки на съемках шоу. Он помог с ремонтом катка в Солт-Лейк-Сити

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Фигурист Нэтан Чен показал хоккейные навыки на съемках телешоу. 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию принял участие в шоу «Secret Celebrity Renovation» («Секретный ремонт знаменитостей»). 

В его рамках известные люди помогают сделать ремонт в тех местах из их родных городов, которые были важны для их успеха.

Чен помог с ремонтом спорткомплекса в Солт-Лейк-Сити, где впервые научился кататься на коньках. 

«Это здорово. Проект относительно небольшой, но я действительно хотел что-то сделать для катка, на котором вырос», – сказал Чен. 

«Я знал, что он может выполнять акробатические трюки на льду, но не знал, что он так же хорош и с клюшкой в ​​руках», – сказал ведущий шоу Роб Мариано. 

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Фото: официальный сайт НХЛ.

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