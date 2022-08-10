Григоренко о календаре сезона: «Приятный сюрприз для многих, что будет 68 игр. Очень рад, что КХЛ так сделала»

доволен тем, что в Фонбет Чемпионате КХЛ стало больше матчей.

– Есть ощущение, что через три недели стартует чемпионат КХЛ?

– В принципе, да. Хоть нас и собрали позже остальных команд, у нас будет больше месяца подготовки. Мы уже тренируемся почти две недели, впереди – еще три. Получается достаточно длинный тренировочный лагерь. На самом деле, думаю, что можно было бы и раньше сезон начинать.

– Что ждешь от предстоящего первенства КХЛ?

– Побед хотел бы всем пожелать: и нам игрокам, и болельщикам. Побольше выигрывать, побольше голов.

Наверное, это приятный сюрприз для многих, что будет 68 игр в этом году. Здорово для всех: и для игроков, и для болельщиков. Очень рад, что КХЛ сделала такой календарь, – сказал форвард .